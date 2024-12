S.A. 22 agosto 2021 Barracelli Alghero: nuovo convoglio per l´Oristanese Negli ultimi giorni sono stati consegnati dei paletti, del mangime, un generatore di corrente, del vestiario e giochi per bambini. Intensificati i controlli di prevenzione



ALGHERO - L'attività di aiuto per coloro che sono state vittime degli incendi prosegue incessantemente da parte degli agenti della compagnia barracellare di Alghero, che a cadenza quasi settimanale, grazie all'aiuto di tante persone, continuano a portare materiale in quei luoghi in cui il fuoco ha devastato il territorio e messo in ginocchio intere famiglie. Negli ultimi giorni sono stati consegnati dei paletti, del mangime, un generatore di corrente, del vestiario e giochi per bambini.



In particolar modo si è resa assistenza ad una famiglia che oltre ad aver perso tutto, si trova a sostenere delle spese mediche in quanto il capostipite per salvare la propria abitazione dall'incendio ha subito dei danni fisici a causa dell'inalazioni di fumo e caldo delle fiamme.



La compagnia barracellare non è nuova ad azioni di questo genere, infatti, ove possibile, è sempre a disposizione per supportare con i propri mezzi ed uomini qualsiasi situazione possa aver generato un disagio alla popolazione. In questi giorni di gran caldo, sono stati intensificati i controlli di vigilanza e prevenzione incendi, viene fornito un aiuto alla ricerca delle persone scomparse, garantendo inoltre il controllo delle aree pinetate a tutela delle dune e delle spiagge affinché si rispetti il divieto di fumo.