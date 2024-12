Giorgia Vaccaro 22 agosto 2021 L'opinione di Giorgia Vaccaro Show cooking, la qualità non deve preoccupare



L'evento che si sta svolgendo al Balaguer è stato presentato da una nostra concittadina che lavora nell'ambito della qualità delle proposte culinarie. Si tratta di un evento con un programma dettagliato giornaliero, durante il quale vengono promosse aziende del territorio, dai vini della Cantina di Santa Maria la Palma, all'olio della azienda agricola Fois, a show cooking con chef, alla presenza di ristoratori e alla promozione del km 0, il tutto documentato nella pratica Suape da loro inoltrata, con il patrocinio della giunta comunale. Direi normale amministrazione e in un momento particolare come questo, dovuto alla pandemia, dove la categoria del commercio ha subito restrizioni, chiusure e ha passato momenti difficili, credo che si debba essere solidali e cercare di aiutarsi a vicenda tra imprenditori. Lo spirito che ci deve guidare è quello di dare una sempre migliore offerta in termini di servizi che sia la più ampia possibile sia in termini di qualità che di varietà per far si che il nostro territorio sia sempre più scelto come meta turistica. Gli incontri con le associazioni di categoria, gli scambi di vedute, le discussioni, il confronto sono importanti e sia la Giunta che la sottoscritta siamo al fianco delle associazioni di categoria, delle attività commerciali, sostenendo il comparto come dimostrato ampiamente in ogni occasione.



Assessore allo Sviluppo economico comune di Alghero