video Cor 23 agosto 2021 La poesia del lunedì: Klaus Kinski Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



LA BESTIA



Io la bestia alla tua bocca mi contorco

sotto il ponte dei tuoi fianchi arrovesciati –

sono appesi alle tue mani screziate i frutti bollenti –

mi dissetano e mi fanno guarire.



Lenti cespugliosi fiocchi di capelli ammantano

di neve stupide strofe ammaestrate dal dolore,

e come ubriaco di nuda furia l’oscuro

sangue ribollente t’avvolge come una pelliccia,

sfavillanti grappoli attorniano le pallide mura –



grandina qui nel mio torace aperto

la liquida cascata del sale dei tuoi denti –

rosso livido è il tuo bacio e mugghia di piacere

e beve e gorgoglia come da una bottiglia –

io sotto di te giaccio e cenere divoro.



_ Klaus Kinski _

