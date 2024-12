S.A. 25 agosto 2021 Il libro di Alessandra Oddi Baglioni ad Alghero La scrittrice e studiosa d’arte sarà ospite dello spazio all’aperto della libreria Cyrano per presentare, insieme al giornalista Michele Concina, il suo nuovo romanzo “Le relazioni pericolose 2.0"



ALGHERO - Giovedì 26 agosto nuovo appuntamento con le buone letture da Cyrano. Alle 21,00 la scrittrice e studiosa d’arte Alessandra Oddi Baglioni sarà ospite dello spazio all’aperto della libreria di Via Vittorio Emanuele, 11 per presentare, insieme al giornalista Michele Concina, il suo nuovo romanzo “Le relazioni pericolose 2.0” (Flaccovio).



Alessandra Oddi Baglioni affronta nei suoi libri le tematiche femminili e il mondo dell’arte come capace di trasmettere valori universali, non tralasciando però lo studio della parte romantica dell’essere umano e l’universalità nel tempo e nello spazio dei rapporti uomo-donna. Con Dario Flaccovio Editore ha pubblicato Un cannolo per lo sceicco



Isabella, vedova di un ricco texano e regina della società romana, contatta Giacomo, suo ex amante, dopo molti anni di lontananza. Una scommessa a sfondo erotico riaccende la fiamma tra i due, intrecciando le loro vite con quelle delle vittime ignare dei giochi di potere di cui i protagonisti di questa storia si nutrono. Sulle orme di de Laclos il romanzo epistolare si veste di contemporaneità e le vite dei protagonisti si evolvono grazie ai moderni mezzi di comunicazione in modo cinico e dissacrante dipanandosi tra le aspre meraviglie del parco dei Nebrodi, una Palermo riscoperta e una Roma straniata e un po’ distante.