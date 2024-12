S.A. 25 agosto 2021 L´Otello di Tournée da Bar in scena a Sennori Progetto culturale di “Tournée da Bar” va in scena a Sennori, intrecciando la narrazione della tragedia shakespeariana con i drammi attuali legati alle donne: la violenza di genere e la lotta contro i tumori



SENNORI - L'Otello di Shakespeare riscritto e interpretato dall’originale e coraggioso progetto culturale di “Tournée da Bar” va in scena a Sennori, intrecciando la narrazione della tragedia shakespeariana con i drammi attuali legati alle donne: la violenza di genere e la lotta contro i tumori. L'appuntamento è per sabato 28 agosto, alle ore 21, nell’ex Cava di tufo, dove gli spettatori saranno coinvolti in uno spettacolo ideato per far riflettere (ingresso gratuito).



«Il Comune di Sennori è onorato e contento di poter accogliere e patrocinare lo spettacolo “Otello”, che oltre a valorizzare una volta di più il sito dell'ex Cava di tufo, diventato ormai un vero luogo della cultura per Sennori e per tutto il territorio, affronta in maniera originale e incisiva il tema della violenza di genere» sostiene l’assessora alla Cultura del Comune di Sennori, Elena Cornalis. «Nell’ottica di risvegliare le coscienze attorno ai problemi della sfera femminile, in totale sintonia con Tournée da Bar, abbiamo scelto di legare questo spettacolo al progetto “Impronte”, sostenuto fin dall’inizio dalla nostra Amministrazione. Si tratta di un progetto di prevenzione oncologica che coinvolge le donne che hanno dovuto subire una mutilazione, proprio a causa di un tumore. Con una trovata scenografica, all'interno dello spettacolo è stato inserito un momento significativo per raccontare anche questa difficile realtà. Al termine della rappresentazione inviteremo gli spettatori a sostenere il progetto con un piccolo contributo per l'acquisto di un macchinario di prevenzione e diagnostica oncologica».



Tournée da Bar è una giovane impresa culturale con sede a Milano, nata dall'intuizione dell'attore e autore, Davide Lorenzo Palla, e dal talento del polistrumentista sardo, Tiziano Cannas Aghedu. Tdb in questi anni ha letteralmente rivoluzionando il criterio di fare teatro, abbattendo preconcetti e recinti: il pubblico non va più in teatro allora è il Teatro a dover andare dal pubblico. In questo modo Tournée da Bar è il teatro dove meno te lo aspetti: piazze, corti, dehor, ma anche pubblici esercizi, giardini e come in questo caso un'ex cava di tufo.