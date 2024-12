Cor 30 agosto 2021 Florinas in Giallo apre ai bambini Oltre al laboratorio su Diabolik (per bambini tra i 7 e i 10) anni, protagonista in biblioteca sarà anche la piccola volpe investigatrice Harold, creata da Claudia Boldt e amatissima dai più piccoli, ai quali si rivolge il secondo laboratorio (età: dai 4 ai 6 anni)



FLORINAS - Quale bimbo non ha mai sognato di essere Diabolik, il furbissimo criminale dei fumetti? Con il festival Florinas in Giallo si può, grazie a uno dei due laboratori gratuiti di animazione alla lettura per bambini (info e iscrizioni: associazione.itinerandia@gmail.com ) che la Cooperativa delle mediateche sarde – Comes organizza nella Biblioteca comunale del paese per venerdì 3 settembre e per sabato 4 alle 17. Oltre al laboratorio su Diabolik (per bambini tra i 7 e i 10) anni, protagonista in biblioteca sarà anche la piccola volpe investigatrice Harold, creata da Claudia Boldt e amatissima dai più piccoli, ai quali si rivolge il secondo laboratorio (età: dai 4 ai 6 anni).



Guidati dalle operatrici della Comes, i bambini si avvicineranno in maniera divertente alla lettura e vivranno in prima persona le avventure raccontate nei libri proposti. ll laboratorio “Volevo essere Diabolik” parte dalla lettura di “Kid: il ragazzo che voleva essere Diabolik” di Guido Sgardoli. Sulla base della storia raccontata nel libro, i ragazzi saranno impegnati in una caccia al black-pass (un fumetto di Diabolik precedentemente nascosto nel parco) che darà diritto a proseguire il gioco e superare le prove che condurranno alla realizzazione di un Diabolik-puzzle.



La Comes fa vivere anche ai più piccoli l’atmosfera da suspense che caratterizza Florinas in Giallo con “Il ritorno di Harold e la torta scomparsa” (dai 4 ai 6 anni), una caccia al tesoro che si sviluppa dalla misteriosa sparizione di una torta di compleanno. Il laboratorio è ispirato al libro “Investigavolpe. Il mistero della torta scomparsa” di Claudia Boldt e condurrà i bambini e le bambine lungo un percorso di caccia agli indizi finalizzati al ritrovamento di una torta scomparsa.