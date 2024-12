video Cor 30 agosto 2021 La poesia del lunedì: Chiara Cubeddu Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



RECEPTA PER FER UNA POESIA



Per fer una poesia

se pren l’alegria

s’adjuni la fantasia

i un poc de simpatia

sense nostalgia

sense valentia

i com per magia

havem fet la poesia!



_ Chiara Cubeddu _

_ Chiara Cubeddu _

Poetessa algueresa actual