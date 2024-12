Cor 30 agosto 2021 Navi, si parte solo col green pass Dal 1° settembre l’accesso a bordo dei soli traghetti interregionali in partenza dalla Sardegna sarà consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde Covid-19



CAGLIARI - Così come stabilito dall’art. 9 del DL del 6 agosto scorso, dal 1° settembre l’accesso a bordo dei soli traghetti interregionali in partenza dalla Sardegna sarà consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di certificazione verde Covid-19 (green pass).



Al fine di evitare rallentamenti nelle operazioni di imbarco in questa delicata fase di controesodo, l’AdSP, pur non avendo competenza diretta in materia di controllo e verifica del suddetto documento (che spetterà, invece, alle compagnie di navigazione), predisporrà, all’accesso degli scali portuali, apposita cartellonistica (si allega copia) per invitare tutti i passeggeri al rispetto della vigente norma.



Gli imbarcanti sprovvisti di tale documentazione, e pertanto non ammessi a bordo delle navi in partenza, non potranno sostare nell’area portuale ad accesso ristretto.