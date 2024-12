G.P. 31 agosto 2021 Mannoni chiude CoolTour Gallura Carlo Mannoni a “I monumenti incontrano la lettura”: il suo romanzo chiuderà la rassegna letteraria. Giovedì 2 settembre nell’anfiteatro del porto di Santa Teresa Gallura presenterà “Il Verso del gabbiano: l’ultima giornata del sindaco”



OLBIA - Positivo il bilancio della manifestazione di CoolTour Gallura. Sarà Carlo Mannoni, ex assessore regionale ai Lavori pubblici e originario di Santa Teresa, a chiudere nella sua città natale il prossimo giovedì 2 settembre, dalle 21,30, la rassegna “I monumenti incontrano la lettura”. Proprio nella località turistica del nord est della Gallura si svolgerà l’incontro, che sarà moderato da Pinuccia Sechi. Appuntamento alle 21,30, dunque, nell’anfiteatro del porto di Santa Teresa Gallura, per scoprire il libro “Il Verso del gabbiano: l’ultima giornata del sindaco”. Un romanzo giallo a sfondo politico, la cui storia si svolge nella cittadina di mare di Palasca.



«Siamo felici e onorate di accogliere con noi, per la prima volta, una personalità di spessore e un autore raffinato come Carlo Mannoni - sottolinea Stefania Simula - che insieme alle colleghe Alessia Chisu e Arianna Riva fa parte della cooperativa tutta al femminile CoolTour Gallura -. Questa edizione per noi è stata importante e significativa, perché abbiamo visto tante persone spostarsi per venire a seguire i nostri eventi, da quello proprio di Santa Teresa con Muscas e Telese, a Vignola Mare per Donatella Bianchi ed Aggius con i fratelli Soriga. Siamo felici che si sia riscoperta la passione per stare insieme ascoltando la lettura di un buon libro o la musica. Con la nostra rassegna, giunta alla sua decima edizione, vogliamo valorizzare il patrimonio culturale della nostra terra, presentando scrittori sardi e non, puntando su una grande varietà di temi e sul coinvolgimento del nostro pubblico. Siamo davvero soddisfatte».



Un appuntamento che ha visto la scoperta di volti conosciuti e non; iniziando dalla serata di Vignola Mare con Gino Marielli, all’emozionante concerto d’arpa di Raoul Moretti. Per poi passare alla spumeggiante coppia composta dallo scrittore Nicola Muscas insieme con il giornalista e scrittore Luca Telese, che ha letto al pubblico i passi del suo “Cuori campioni”, dedicato al Cagliari dello scudetto. Poi Donatella Bianchi, giornalista della Rai che ha presentato a Vignola Mare il suo ultimo libro: “L’eredità del mare”. Infine l’appuntamento di Aggius dove Paola Soriga ha presentato il suo libro “MaicolGecson” con il fratello Flavio. La decima edizione della rassegna è stata creata in collaborazione con il Comune di Santa Teresa Gallura, il Comune di Aglientu, il locale “La colti di Lu Mulinu” di Aggius e la Marina di Santa Teresa, con il contributo della Fondazione di Sardegna, la Farmacia Bulciolu di Santa Teresa e la società Silene Multiservizi, che gestisce il porto di Santa Teresa Gallura.



Nella foto: una serata di CoolTour Gallura