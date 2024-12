S.A. 1 settembre 2021 Campionato Vela Latina ad Alghero La manifestazione velica in programma il 3, 4 e 5 settembre assegnerà il titolo di Campione Regionale della classe. Parteciperanno alle regate anche alcuni equipaggi provenienti da Campania, Calabria e Sicilia



ALGHERO - I prossimi 3, 4 e 5 settembre nella rada di Alghero si svolgerà la manifestazione “Re di Sardegna 2021” - Campionato Zonale III Zona F.I.V. di Vela Latina che assegnerà il titolo di Campione Regionale della classe. La Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana è stata incaricata per la sua organizzazione dalla III Zona della Federazione Italiana Vela.



Oltre agli equipaggi di Alghero e delle vicine marinerie di Bosa, Stintino, Porto Torres e Castelsardo, al campionato parteciperanno le barche e gli equipaggi provenienti dagli altri porti regionali, in particolare della Gallura e del Sulcis, in cui sono ancora diffuse ed utilizzate imbarcazioni con questo tipo di armo velico. Graditi ospiti, parteciperanno alle regate anche alcuni equipaggi provenienti da Campania, Calabria e Sicilia.



In totale si prevede la partecipazione di un’ottantina di atleti che, sfidandosi nelle quattro prove previste nei tre giorni di gara, offriranno un suggestivo spettacolo nelle acque del campo di regata comprese tra Alghero e Fertilia davanti alle spiagge della Riviera del Corallo. Giovedì 2 settembre alle ore 18.00 presso la terrazza del Marina Aquatica nel porto antico di Alghero è previsto un saluto di benvenuto ai partecipanti e la presentazione della manifestazione.