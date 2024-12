Cor 2 settembre 2021 Conoci nell´ufficio di Solinas

«Contento per la foto-ricordo» Il sindaco di Alghero pubblica una foto dell´incontro col Governatore a Cagliari e l´opposizione consiliare si scaglia contro i due esponenti del Psd´Az: «ormai ci si accontenta di una foto ricordo. Dall´elezione mai neppure una visita in città»



ALGHERO - Dopo qualche giorno di tregua i consiglieri di opposizione ritornano in campo ed assestano alcune mazzate all'indirizzo del Sindaco e del Governatore della Regione. A stuzzicare Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi è lo stesso Mario Conoci, che pubblicando una foto del suo incontro di mercoledì con Christian Solinas in occasione dell'andata a Cagliari, parla di «distanze accorciate» tra Comune e Regione, lasciando intendere una comune sinergia per le progettualità che riguardano la Riviera del Corallo: Programmazione, sviluppo del territorio, sanità, identità culturale e annuncia una prossima visita ad Alghero di Solinas.



Per i consiglieri algheresi la notizia della visita di Conoci nell'ufficio cagliaritano del presidente ha del «sensazionale». «Dopo oltre due anni dall'elezione finalmente il presidente della Regione lo ha ricevuto per il tempo di uno scatto» attaccano sarcasticamente Esposito e compagni, sottolineando come «dai tempi della sua elezione, Solinas non abbia mai degnato la città di Alghero neppure di una visita, considerato anche che si tratta del centro più importante amministrato da un sindaco (seppure pare senza tessera…) del partito di cui è leader il presidente della Regione. Il nostro sindaco, purtroppo, piuttosto che difendere le istanze e perorare le cause del territorio che lo ha eletto, si accontenta di una foto ricordo».



«Nel mentre - continua la nota - continuiamo ad assistere allo sfascio della nostra sanità, vediamo chiudere l’ospedale di Ittiri senza concertazione alcuna e assistiamo inermi allo smantellamento dei presidi algheresi. Perdiamo la continuità territoriale e Conoci, seppure siano state numerose le nostre segnalazioni nel merito, continua a far finta che il problema non riguardi Alghero. Non viene nominato il commissario della quattro corsie e la Regione col sindaco non chiedono con forza il raggiungimento della necessaria intesa con il Ministero delle Infrastrutture, rischiando la perdita delle risorse. Non solo, attribuisce ai turisti in massa il caos di questa estate, le strade dissestate, la sporcizia, la scomparsa delle strisce pedonali e l’abnormità dei tavolini, tale da far coniare il nuovo nome di Tavolinia al posto della Riviera del Corallo. Ma una foto resta. L’estate passa» concludono i consiglieri di minoranza.



Nella foto: lo scatto dell'incontro tra Conoci e Solinas diffuso su Fb dal sindaco