Cor 4 settembre 2021 Bonifiche: Progetto Turritano chiede un tavolo regionale Tavolo che sia in grado di interloquire con Eni per fare chiarezza sul futuro del territorio di Porto Torres e riscrivere insieme un accordo di programma serio che sostituisca il protocollo d´intesa sottoscritto nel 2011



PORTO TORRES - La segreteria di Progetto Turritano, il movimento politico che ha espresso il sindaco Massimo Mulas, a seguito dell'ultimo consiglio comunale e dell'ordine del giorno proposto, ribadisce con convinzione la necessità di istituire un nuovo tavolo regionale. Tavolo che sia in grado di interloquire con Eni per fare chiarezza sul futuro del nostro territorio e riscrivere insieme un accordo di programma serio che sostituisca il protocollo d'intesa sottoscritto nel 2011, rivolgendo una maggiore attenzione nei confronti delle Imprese e delle maestranze locali e territoriali. "Deve essere questa una battaglia del territorio - ha detto il segretario cittadino, Andrea Scarpa - attraverso la quale ogni gruppo politico presente in consiglio comunale possa sfruttare i propri canali per raggiungere l'obbiettivo comune che dia nuovo slancio all'attività industriale".



Nella foto: Area Minciaredda oggetto di bonifica