S.A. 4 settembre 2021 Incendio sull´Alghero-Olmedo, è il quarto in un mese



OLMEDO - Tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Alghero per un incendio divampato venerdì sera, poco dopo le 17, sulle 4 corsie in prossimità di Olmedo. Negli ultimi 20 giorni è il quarto rogo che interessa la stessa zona. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per la regolazione del traffico; i barracelli, la forestale e forestas per appurare l'origine dell'incendio.