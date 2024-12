Cor 4 settembre 2021 Ubriaco provoca l´incidente: denunce a Tortolì Numerosi gli interventi segnalati nelle ultime ore dai carabinieri della Compagnia di Nuoro, in servizio presso le locali stazioni del territorio. Droga a Talana e Barisardo



TORTOLI' - A Tortolì, un giovane di Baunei è stato denunciato dai militari della locale compagnia dei Carabinieri per guida in stato di ebbrezza, dopo che aveva causato un sinistro stradale con altro veicolo. Dopo le analisi, è risultato che l'uomo aveva un tasso alcoolemico di 2,46 g/l. Gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida.



I Carabinieri della Stazione di Talana, invece, nel corso dei continui servizi di controllo del territorio e finalizzati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno controllato un uomo, non residente nel comune di Talana, trovato in possesso di circa 3 grammi di marijuana. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura.



I Carabinieri della Stazione di Barisardo, al termine degli accertamenti in merito ad un complesso sinistro stradale, hanno denunciato un giovane del 2001 ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada. Il giovane, a seguito degli accertamenti tossicologici, è stato trovato positivo ai cannabinoidi.