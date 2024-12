S.A. 6 settembre 2021 A fuoco yacht nel porto di Olbia In salvo da subito le le quattro persone a bordo; lo yacht, invece, è andato completamente distrutto anche se ancora in galleggiamento. Indagini in corso



OLBIA - Paura al Marina di Olbia nel corso della notte, a causa di un incendio divampato a bordo di uno yacht di 35 metri, di bandiera maltese, che si trovava ormeggiato nel porto turistico nel cuore dell’ambito portuale di Olbia. La Sala Operativa della Guardia Costiera, una volta ricevuta la segnalazione dell’incendio intorno alle 01:30, ha immediatamente disposto l’invio della dipendente motovedetta CP 2116 e di un’aliquota di personale via terra.



Gli uomini dei Vigili del Fuoco sono riusciti dopo tre ore a spegnere le fiamme, mentre il personale della Guardia Costiera ha provveduto a far spostare le navi e le imbarcazioni da diporto ormeggiate nelle vicinanze, mettendole in sicurezza ed al riparo dal pericolo. In salvo da subito le le quattro persone a bordo; lo yacht, invece, è andato completamente distrutto anche se ancora in galleggiamento.



Sono in corso le attività di bonifica dell’unità e, al contempo, si stanno ponendo in atto le misure necessarie per prevenire un possibile inquinamento dello specchio acqueo, anche con il posizionamento di panne assorbenti attorno allo yacht. Sono in corso le dovute verifiche ed indagini per stabilire le cause dell’incendio ed accertare eventuali responsabilità dell’accaduto.



Nella foto: le operazioni nel porto