Estudi Polifònic: appuntamenti ad Alghero e Olmedo

26/4/2025 JazzAlguer: Antonio Ciacca Trio al Poco Loco Dopo un’apertura sold out, con lo Strino-Vignali Duo, l’ottava edizione di JazzAlguer promette ancora grande musica in un appuntamento in calendario il 30 Aprile, giornata dell’International Jazz Day. Sul palco del Poco Loco si esibirà l’Antonio Ciacca Trio