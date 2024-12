Cor 6 settembre 2021 Alghero Marathon alla Corri Ittiri Pattuglia Alghero Marathon presente con sei atleti. Tra i giovani bluerunners continua a brillare la stella di Andrea Marras. Sono stati, invece, due i podi nelle categorie senior: Angelo Tiloca ha chiuso i 6,24km al secondo posto, così come secondo gradino del podio per Giovanna Panai



ITTIRI - Per chi si appresterà a disputare le prossime maratone o mezze maratone autunnali, le gare sprint corse su percorsi ad anello sono un ottimo banco di prova per testare resistenza sul breve e velocità. Gara veloce, ben sotto la mezzora ed adatta per saggiare le medie basse. Anche questa è stata l’edizione 2021 della settima Corri Ittiri – trofeo Cannedu, organizzata con passione e maestria dall’Atletica Ittiri Cannedu. La prima volta nel 2014 si disputò al campo comunale “Vittorio Caria” poi dal 2015 si passò all’attuale formula ossia cinque giri lungo un percorso che misura 1024 metri, a tratti ondulati in asfalto misto a lastricato, intervallato da dodici curve tra corso Vittorio Emanuele, sede di partenza ed arrivo, e le vie Sassari, San Francesco, Roma, Umberto e via Garibaldi. In 130 alla partenza. Pattuglia Alghero Marathon presente con sei atleti.



A precedere la gara dei senior si sono disputate le gare riservate agli esordienti (300 e 600 metri). Tra i giovani bluerunners continua a brillare la stella di Andrea Marras. Vittorioso nella sua categoria poco meno di in mese fa nell’ambito della Corri Uri, sabato sera ad Ittiri si è ripetuto regolando tutti nella gara dei 600 metri esordienti. Sono stati, invece, due i podi nelle categorie senior. Angelo Tiloca ha chiuso i 6,24km al secondo posto dietro Angelo Piras (Ads Sos Iddanoesos) e precedendo Marco Passerò della Podistica Sassari tra i SM40. Tempo finale di 23’23 che gli è valso il tredicesimo posto assoluto nella classifica maschile. Secondo gradino del podio per Giovanna Panai (27’03)tra le SF50, prestazione che ai fini della graduatoria femminile le è valso il quarto posto assoluto dietro Elena Fratus, Patrizia Mureddu (vincitrice SF50) e Leonarda Cantara.



E’ andato ad un passo dal podio Luigi Ruiu, quarto negli SM55 (27’05) e Palmiro Concas, anch’egli quarto tra i SM70 (44’35). Ritorno alle competizioni per Giuseppe Picchedda (SM50, 30’49). A completare la pattuglia dell’Alghero Marathon Giacomo Carboni, impegnato nella categoria SM45, ha portato a termine i cinque giri in 26’53. Settembre è mese di maratone con Berlino e Madrid in calendario per domenica 26 che precederanno Londra il 3 ottobre. Il mese di ottobre per i podisti sardi prevede tre mezze maratone in rapida successione: Chia, Alghero ed Assemini rispettivamente in domenica 3, 10 e 17. Ma già dal 19 settembre ritorneranno dopo un anno e mezzo le gare sui 21km con la mezza di Caprera, stesso giorno della maratona di Roma.