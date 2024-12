Cor 7 settembre 2021 Dopo-Di Gangi, Mulas segue la lista Giochi serrati a Porta Terra dove il sindaco tenta di districarsi nei rapporti, tesissimi, tra aderenti a Fratelli d´Italia. Partito, gruppo consiliare e circoli mai così distanti. Dopo Adriano Grossi (nel Cda del Parco), il più votato è Lelle Simula



ALGHERO - Nessun sconvolgimento e nessuna rottura interna alla lista che nel 2019 si è presentata alle elezioni amministrative conquistando lo scranno in via Columbano. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in seno al consiglio comunale di Alghero, Christian Mulas, vede nella lista il contenitore d'idee e figure da dove attingere per il dopo-Di Gangi. Giochi serrati a Porta Terra dove il sindaco tenta di districarsi nei rapporti, tesissimi, tra aderenti a Fratelli d'Italia. Partito, gruppo consiliare e circoli, infatti, non sono mai stati così distanti ad Alghero.



Ad arroventare ulteriormente un clima ormai incandescente, la recente "cacciata" dall'assessorato al Turismo di Marco Di Gangi, con l'ex assessore che, incassato il ruolo di coordinatore regionale del Dipartimento Turismo Fratelli d’Italia, in sintonia con la coordinatrice regionale, Antonella Zedda, punterebbe invece ad indicare il suo successore. Posizione che non troverebbe però il via libera del consigliere eletto e portacolori nell'assise comunale del simbolo tricolore del partito di Giorgia Meloni. Mulas infatti, che si è detto indisponibile ad un eventuale ingresso nell'esecutivo Conoci con un clima così infuocato, sarebbe per seguire ed attenersi alle indicazioni iniziali, che vedevano premiare i candidati più votati alle ultime elezioni comunali.



In questo caso tutte le indicazioni porterebbero a Lelle Simula (nella foto), storico commerciante e politico di lungo corso, l'unico a non essere stato ancora chiamato a ricoprire ruoli di amministrazione (Adriano Grossi ha ottenuto l'indicazione nel Cda del Parco di Porto Conte). Tutte ipotesi su cui continuano a pesare gli equilibri di maggioranza, minati dalle interlocuzioni in corso tra lo stesso Di Gangi, la Zedda e i consiglieri del Gruppo Misto, Monica Pulina e Giovanni Monti.