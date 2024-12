Cor 8 settembre 2021 Sfregio a Capo Caccia, impugnati tutti gli atti Vandali al Mase , Parco sempre nel mirino

Punta Giglio: insulti e danni alla cooperativa La Società SGB S.r.l. ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l'annullamento di tutti gli atti su Capo Caccia, previa sospensione. Contestato perfino l'accertamento di illecito per il disboscamento



ALGHERO - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica col quale si chiede l'annullamento di tutti gli atti su Capo Caccia, previa sospensione. E' quanto notificato al Comune di Alghero dalla società SGB S.r.l. che gestisce e detiene i terreni oggetto nei mesi scorsi dei contestati lavori di disboscamento.



Nel dettaglio, la società ha impugnato il provvedimento con cui il responsabile del Suape del Comune di Alghero ha dichiarato «l’improcedibilità della pratica» relativa alla realizzazione dell’intervento di «rinaturalizzazione delle aree oggetto di lavori di disboscamento eseguito in area vincolata» con la relativa nota, oltre al verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, redatto lo scorso marzo [LEGGI]. L'intervento realizzato a Capo Caccia, all'interno del parco Regionale di Porto Conte, in area sulla carta super tutelata, aveva fatto molto discutere in Sardegna.



Regione Autonoma della Sardegna, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e Stazione forestale di Alghero, contestavano le condotte di taglio di piante da fusto, danneggiamento e sradicamento di piante vive da fusto o di ceppaie vive nei cedui e di raccolta, estirpazione, danneggiamento ed asportazione di specie vegetali.