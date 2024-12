Cor 7 settembre 2021 Faro, ex Batteria, Torre: mozione per salvarli Faro, il Parco ammette: nessuno ci risponde C´è il primo documento agli atti del Consiglio su Capo Caccia, Punta Giglio e Torre di Fertilia: mozione dei consiglieri del Pd, Per Alghero, Futuro Comune e Sinistra in Comune che chiedono con forza di attivare tutti gli atti per chiedere alla Regione Sardegna di ricorrere all’art.14 dello Statuto







I consiglieri di centrosinistra, attraverso una mozione in Consiglio Comunale, vogliono impegnare il Sindaco Conoci a fare le dovute pressioni a Cagliari perché venga scongiurato il rischio altissimo di veder ceduto il faro a privati da parte dello Stato, attraverso Difesa Servizi SpA, come riferito anche dal Direttore del Parco di Porto Conte, in seduta pubblica. Con la stessa mozione si chiede anche di definire il passaggio formale dell’ex batteria di Punta Giglio e della Torre di Fertilia anch’essi di Proprietà del Demanio, al patrimonio della Regione, come già deliberato dalla commissione paritetica nel marzo 2018, e successivamente il trasferimento formale e gratuito al Comune di Alghero.



