G.P. 9 settembre 2021 Turismo, boom dei campeggi Il turismo all´aria aperta supera i livelli pre pandemia: +16% rispetto al 2019 e nuovo boom di viaggiatori tedeschi. Sardegna tra le ultime mete preferite dai viaggiatori



CAGLIARI - Non si arresta la crescita del turismo all’aria aperta, che in Italia supera del 16% i livelli del 2019 e risveglia l’interesse del pubblico tedesco registrando un +261% di viaggiatori d’oltralpe rispetto al 2020. Nel Camping Report (CaRe) aggiornato con i dati di fine estate con una panoramica del settore che vede in testa i villaggi turistici e le località di mare: tra le regioni più cercate Puglia, Toscana, Campania e Liguria, ma le classifiche vedono anche alcune new entry come Marche, Lago di Garda e Lago Maggiore.



La Sardegna tra le ultime mete preferite dai viaggiatori, nonostante l’interesse verso il turismo en plein air continui a crescere e nell’estate 2021 abbia superato i livelli pre-pandemia. L’interesse arriva anche da oltre confine. Protagoniste della stagione estiva 2021 le unità abitative dei villaggi turistici, preferite dal 55% degli utenti, seguite dalle piazzole per tende e camper all’interno dei camping (29%) e dal glamping (16%), la soluzione che unisce il comfort degli hotel alla natura dei campeggi e che in questa stagione ha registrato un +66% rispetto a quella del 2020, confermandosi così uno dei trend più interessanti del 2021. In crescita anche le vacanze in camper, con un aumento del 40% rispetto allo scorso anno.



Tra le destinazioni preferite da italiani e stranieri ci sono le località di mare, scelte dal 74% degli utenti, seguite da lago (15%), montagna (9%) e città d’arte (2%). In particolare, la classifica dell’estate 2021 è guidata dalla Puglia con il 12,8% delle preferenze che quest’anno si sono divise non solo tra le ambite aree del Salento e del Gargano, ma anche in quella di Ostuni, seguita a pochissima distanza dalla Toscana (12,7%). Tra le new entry le Marche, con il 6% delle preferenze concentrate soprattutto lungo la Riviera del Conero, a pari merito con Liguria e Campania, seguite a ruota dalla Sicilia (5%). Tra le Top destinations spicca anche il Lago di Garda (5%), mentre il Lago Maggiore - con il vicino Lago D’Orta - conquista il 2%: località riscoperte dai viaggiatori italiani anche grazie al nuovo turismo di prossimità. Tra le altre destinazioni più amate dai campeggiatori emergono Sardegna e Calabria (4%), Veneto (3,5%) Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna (3%) e Trentino Alto Adige (2%).