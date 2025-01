12 settembre 2021 Il mondo di Alice, la manager girovaga che trova sempre il mare Alice Fanciulli è una giovane donna e manager di 32 anni ma è soprattutto un´algherese cosmopolita. Vive e lavora come IT Manager - Analytics & Digital Transformation a Las Palmas de Gran Canarie. Una nuova protagonista per la rubrica "Alghero nel mondo"



ALGHERO - Alice Fanciulli è una giovane donna e manager di 32 anni ma è soprattutto un'algherese cosmopolita. Ha abitato in almeno 10 città diverse in 10 anni, fino ad arrivare in Spagna, dove vive e lavora come IT Manager - Analytics & Digital Transformation a Las Palmas de Gran Canarie. Come tanti suoi concittadini prima della laurea ha lavorato tanti anni nella ristorazione durante le stagioni estive ma una volta finiti gli studi in Statistica, si è specializzata nell’Intelligenza Artificiale e IoT. Ha lavorato fin da subito all’Estero in grandi multinazionali. Ha tentato di tornare in Italia ma «vista la prospettiva di carriera italiana e la voglia di viaggiare» ha staccato un nuovo biglietto aereo per la vita e per il mondo. Attualmente lavora per una delle più grandi multinazionali spagnole di consulenza, nell’area della trasformazione digitale e da manager (promossa lo scorso anno) è una delle referenti dei progetti Smart city per la sua azienda a livello mondiale. A queste responsabilità professionali alterna una fuga in spiaggia «essendo sarda non riesco a stare lontana dal sole e dal mare» e tante sedute di yoga e meditazione che «aiutano a sopravvivere a un tipo di aziende di questo calibro».



Una nuova protagonista per la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.



A quanti anni sei partito/a da Alghero?

Subito dopo la maturità, a 19 anni.



Las Palmas è stata la tua prima destinazione?

Padova, dove ho preso la prima laurea.



Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

A livello lavorativo sicuramente l’anno scorso quando ho ricevuto dei riconoscimenti a livello internazionale e la promozione di carriera, a livello personale tantissimi, ho perso il conto. Dai 18 anni anni ho vissuto in almeno 10 città (Padova, Bologna, Milano, Barcellona, Melbourne (Australia), San José (Costa Rica), Panamá e altre ancora, e ognuna mi ha regalato qualcosa di unico e irripetibile che mi ha fatto crescere e mi ha arricchito come persona.



Se non fossi partito cosa avresti fatto?

Mah non saprei, sicuramente qualcosa di altrettanto bello, magari una vita non cosí movimentata però se fossi rimasta sarebbe stato per qualcosa che mi faceva sentire realizzata e felice.



Cosa porteresti da Las Palmas ad Alghero?

Non solo da Las Palmas, direi dalle mie esperienze all’estero, porterei ad Alghero un cambio di pensiero sia a livello lavorativo che personale. A livello lavorativo, il fatto di valorizzare di piu il lavoratore, formarlo, ringraziarlo ogni giorno per la sua dedizione e farlo sentire importante per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Le multinazionali possono avere tanti difetti però in questo insegnano tanto, ho scoperto un mondo che non conoscevo, hanno cambiato completamente la forma di vedere il lavoro, l’approccio e il rispetto verso colleghi, responsabili e assistenti. A livello personale il fatto di gioire delle vittorie del tuo vicino/amico/concittadino, l’essere più positivi, curiosi e voler scoprire altri modi di pensare e vedere il mondo.



Cosa porteresti di Alghero a Las Palmas?

Sicuramente la generosità, l’accoglienza, la disponibilità e l’altruismo inimitabile dei sardi. In pochi posti al mondo ti sentí a casa come in Sardegna, negli anni qualsiasi amico che abbia passato, anche pochi giorni nell’isola, mi ha sempre detto che dal primo minuto si è sentito come a casa, questa è una cosa meravigliosa.



Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

Si più o meno una volta alla settimana. Purtroppo essere sardo ha i suoi pro e contro, è una lotta continua tra il voler tornare per potersi godere la famiglia e gli amici e partire sempre più lontano per conoscere nuovi posti, culture e ancora amici. Una lotta quotidiana a cui è difficile trovare un equilibrio, solo chi ha vissuto all’estero per anni sa cosa vuol dire.



Un incontro inatteso con un concittadino…

Tantissimi, però probabilmente il più eclatante è stato durante un campeggio nella costa est dell’Australia: ho trovato il mio vicino di casa che alloggiava nella spiaggia accanto. Quando vivi all’estero ti rendi conto di quanti sardi, ma sopratutto algheresi ci siano sparsi per il mondo. La cosa bellissima sai qual è? Che magari ad Alghero non ti sei mai frequentato più di tanto però quando vivi nella stessa città estera è come se avessi passato ogni minuto della tua vita con questa persona, c’è un legame che non si può spiegare, e ti aiuti come se fosse tuo/a fratello/sorella.



Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

Il tramonto di un colore indescrivibile.



Dove ti vedi fra 10 anni?

Questa è la classica domanda da colloquio per vedere se si è intraprendenti e si ha voglia di imparare, io invece ti dirò che spero di essere solo in un posto in cui sono felice e mi sento realizzata. Potrà essere Alghero, Dubai o New York, non lo so, però sicuramente un posto che mi renderà felice. Se ci sarà bisogno cambierò lavoro, città, nazione, continente, non mi ha mai spaventato mollare tutto da un giorno all’altro e cambiare completamente vita, anzi mi affascina, però la prima cosa a cui penso è sempre la felicità e il benessere personale.



Nella foto: Alice Fanciulli