PlaçaAlguer, ancora una proroga

ALGHERO - Ci sono iniziative che bucano e conquistano immediatamente l'attenzione, altre destinate irrimediabilmente ad arrancare. E' il caso di PlaçaAlguer, una delle ultime a cui ha lavorato l'ex assessore Di Gangi (Turismo) insieme alla collega Vaccaro (Sviluppo economico), che per una serie di motivi concatenati non ha ancora trovato interesse tra gli operatori economici algheresi. Inizialmente la scadenza era prevista ad agosto, poi slittata al 10 settembre, oggi la nuova proroga: 30 settembre 2021. L'avviso è rivolto ai ristoratori algheresi per proporre un menù costituito prevalentemente da piatti della tradizione locale. Il progetto dell’Amministrazione Comunale, tramite gli assessorati al Turismo, alla Cultura e allo Sviluppo Economico, nasce dall’esigenza di sviluppare delle iniziative finalizzate a creare animazione locale e ad attrarre visitatori tramite una mirata offerta ricettiva, della ristorazione e di eventi ed iniziative di varia natura.