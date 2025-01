Cor 13 settembre 2021 Undici incendi nell´Isola: aerei a Sindia Su un totale di undici incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano due incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei



Incendio in agro del Comune di Sindia, località “Rovine del molino Ziu Pullone”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Macomer, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Bosa Santa Maria. L’incendio ha percorso una superficie di pascolo arborato e vegetazione riparia. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.



Fiamme anche nell'agro del Comune di Villanovafranca, località “Bruncu Sebiacquas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvata dal personale elitrasportato della base operativa del CFVA di Villasalto. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Barumini centro urbano e da una squadra di volontari delle associazioni di PROCIV Villanovafranca. L’incendio ha percorso una superficie di qualche ettaro di prateria ad Ampelodesmos mauritanicus e ha interessato marginalmente alcuni coltivi.