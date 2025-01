G.P. 14 settembre 2021 Cooperazione UniCa e atenei Costa Rica Incontro tra il rettore dell’Universita’ di Cagliari e l’Ambasciatore del Costa Rica in Italia: poste le basi per una cooperazione scientifica tra l’universita’ del capoluogo sardo e gli atenei del paese centramericano



CAGLIARI - Il Rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola ha ricevuto l’Ambasciatore del Costa Rica in Italia, Ronald Flores Vega. All’incontro a Palazzo Belgrano hanno partecipato il Prorettore vicario Gianni Fenu, il DG Aldo Urru, il Prorettore per le attività internazionali Alessandra Carucci e il Capo di gabinetto Alessandra Orrù. Al centro del colloquio i temi dello sviluppo economico, della formazione universitaria e della necessità di una proficua collaborazione.



Più nel dettaglio, Mola ha indicato come percorso più rapido la stipula di intese specifiche su master e dottorati di ricerca. Durante la cordiale conversazione sono stati dibattuti vari argomenti, come la tutela dell’ambiente e la pandemia in atto. Com’è noto, l’Università di Cagliari sta celebrando i 400 anni di vita, mentre il Paese centramericano festeggia i due secoli di indipendenza.



Al termine del dialogo nella Stanza del Rettore, l’Ambasciatore ha scritto un messaggio sul registro degli ospiti dell’Ateneo e visitato l'Aula Magna e la Sala Consiglio del rettorato. Poco dopo, la prof.ssa Carucci ha illustrato caratteristiche e potenzialità di UniCa: l’Ambasciatore ha mostrato grande interesse per l’organizzazione dell’Università di Cagliari e ne ha lodato la multidisciplinarietà. L’incontro è stato utile per porre le basi per una futura cooperazione tra UniCa e gli atenei del Costa Rica.