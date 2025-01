Cor 16 settembre 2021 Porto Torres: novità in biblioteca Biblioteca comunale Porto Torres, al via la consultazione per acquistare nuovi libri mentre aumentano le ore di apertura al pubblico. Dal 13 settembre sono inoltre in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico



PORTO TORRES - La biblioteca comunale riceve un finanziamento di 9mila euro per acquistare nuovi libri e coinvolge gli utenti per la scelta dei titoli da acquistare. Il Ministero della Cultura ha concesso alla struttura turritana un contributo di 9.204,87 euro. Sugli account social Instagram e Facebook, tramite mail e telefono o recandosi in biblioteca, sarà possibile indicare le proprie preferenze.

Dal 13 settembre sono inoltre in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30; il martedì e il giovedì orario continuato dalle 9 alle 18.30; il sabato dalle 9 alle 13. Una soluzione che amplia gli orari di attività con le giornate di orario continuato e l'apertura il sabato mattina. «La biblioteca comunale è un servizio molto apprezzato dalla cittadinanza - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - e ringrazio i responsabili per lo sforzo di aumentare il monte orario del servizio. Anche questo è un modo per sostenere la comunità sfibrata dalla pandemia: la cultura è sempre un motore di sviluppo e le biblioteche rimangono presidi fondamentali da frequentare e sostenere».