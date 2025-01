Cor 17 settembre 2021 Riprende vita il progetto Mans Manetes Il progetto Mans Manetes ritorna con un nuovo coro di bambini e bambine. Il concerto è programma per il 26 settembre ad Alghero, nell’ambito della programmazione dell’Adifolk



Mans Manetes, con un nuovo coro di bambine e bambini algheresi e catalani, in occasione del 33° Aplec Internacional, Mostra de Cultura Popular i Tradicional Catalana, organizzato dall’Adifolk. L’attività, che è partita nel 2017, ha l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni la vasta tradizione musicale algherese, con arrangiamenti e sonorità moderne. Il libro-cd “Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”, distribuito gratuitamente a partire dal 2018 in tutte le scuole della città e non solo, contiene il testo e gli accordi delle canzoni.



Con l’intenzione di far conoscere anche musiche tradizionali infantili provenienti da altri territori, nel repertorio, che è maggioritariamente algherese, sono state inserite anche alcune canzoni catalane, valenciane e maiorchine. Ben 10.000 copie del libro-cd sono state distribuite in città con l’obiettivo che ogni famiglia algherese ne abbia una in casa.

Plataforma per la Llengua ringrazia le famiglie, i bambini e le bambine della prima edizione, che ora sono diventati grandi, e da il benvenuto ai nuovi membri del coro.



Il nuovo coro di Mans Manetes è diretto dal cantautore algherese Claudio Gabriel Sanna, che accompagnerà i giovani cantanti con la mandola e la chitarra, in collaborazione dell’arrangiatore del disco Marc Serrats alla chitarra e con i musicisti algheresi Salvatore Maltana al basso, Dario Pinna al violino e Paolo Zuddas alle percussioni. Al concerto parteciperanno anche il cantautore algherese Angelo Maresca Lo Barber e la cantante catalana Meritxell Gené.



Questo primo appuntamento col pubblico è in programma nell’ambito del calendario eventi della festa di San Michele e, in particolare, tra le manifestazioni del 33° Aplec Internacional dell’Adifolk, che si svolgerà tra il 24 e il 26 settembre e che prevede la partecipazione di circa 800 persone facenti parte di gruppi folk catalani. Il concerto si terrà domenica 26 settembre alla piazza de Lo Quarter con inizio alle 18.45. L’entrata è gratuita ed è obbligatorio presentare il Green Pass. Per tutte le informazioni si possono consultare le pagine istituzionali del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. ALGHERO - Plataforma per la Llengua ridà vita al progetto, con un nuovo coro di bambine e bambini algheresi e catalani, in occasione del 33° Aplec Internacional, Mostra de Cultura Popular i Tradicional Catalana, organizzato dall’Adifolk. L’attività, che è partita nel 2017, ha l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni la vasta tradizione musicale algherese, con arrangiamenti e sonorità moderne. Il libro-cd “Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”, distribuito gratuitamente a partire dal 2018 in tutte le scuole della città e non solo, contiene il testo e gli accordi delle canzoni.Con l’intenzione di far conoscere anche musiche tradizionali infantili provenienti da altri territori, nel repertorio, che è maggioritariamente algherese, sono state inserite anche alcune canzoni catalane, valenciane e maiorchine. Ben 10.000 copie del libro-cd sono state distribuite in città con l’obiettivo che ogni famiglia algherese ne abbia una in casa.Plataforma per la Llengua ringrazia le famiglie, i bambini e le bambine della prima edizione, che ora sono diventati grandi, e da il benvenuto ai nuovi membri del coro.Il nuovo coro di Mans Manetes è diretto dal cantautore algherese Claudio Gabriel Sanna, che accompagnerà i giovani cantanti con la mandola e la chitarra, in collaborazione dell’arrangiatore del disco Marc Serrats alla chitarra e con i musicisti algheresi Salvatore Maltana al basso, Dario Pinna al violino e Paolo Zuddas alle percussioni. Al concerto parteciperanno anche il cantautore algherese Angelo Maresca Lo Barber e la cantante catalana Meritxell Gené.Questo primo appuntamento col pubblico è in programma nell’ambito del calendario eventi della festa di San Michele e, in particolare, tra le manifestazioni del 33° Aplec Internacional dell’Adifolk, che si svolgerà tra il 24 e il 26 settembre e che prevede la partecipazione di circa 800 persone facenti parte di gruppi folk catalani. Il concerto si terrà domenica 26 settembre alla piazza de Lo Quarter con inizio alle 18.45. L’entrata è gratuita ed è obbligatorio presentare il Green Pass. Per tutte le informazioni si possono consultare le pagine istituzionali del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat