Pais e Pili: impegno per i lavoratori Igea

OLMEDO – «Il Consiglio interverrà a sostegno dei lavoratori di Olmedo sul presente, attraverso un emendamento della Giunta alla Pl 284, ma con lo sguardo rivolto ad una prospettiva concreta e stabile». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais al termine di un incontro dei capigruppo con i rappresentanti sindacali dei lavoratori Igea della miniera di Olmedo, presso Alghero, al quale ha partecipato anche l’assessore dell’Industria Anita Pili.



I sindacalisti, dopo l’approvazione del piano industriale di Igea nello scorso mese di luglio, hanno chiesto alle istituzioni regionali garanzie a breve e medio termine sul futuro dei lavoratori (20 unità), sia in vista della prossima scadenza dei contratti fissata per il 30 novembre, sia per quanto riguarda gli spazi per una possibile stabilizzazione.

A nome della Giunta l’assessore dell’Industria Anita Pili ha assicurato la piena disponibilità dell’esecutivo a predisporre una delibera nella quale inserire un piano di ricollocazione dei lavoratori che preveda il loro impiego in attività di manutenzione e ripristino ambientale del sito, in una prima fase, e successivamente nella realizzazione di altri progetti diversificati.



La delibera, ha però precisato la Pili, deve essere completata dalla necessaria copertura finanziaria inserita in una norma approvata dal Consiglio. All’incontro hanno preso parte i consiglieri di Udc – Cambiamo Giorgio Oppi e della Lega Michele Ennas, ed i capigruppo del Pd Gianfranco Ganau e del M5S Michele Ciusa.