video Cor 18 settembre 2021 «Ad Alghero le nuotate più belle del mondo»



Gregorio Paltrinieri, Campione olimpico ai recenti giochi di Tokyo, innamorato del mare della Riviera del Corallo e della città. Ad Alghero le bracciate più belle: lo ha confessato in occasione della presentazione dell´8° Campionato Italiano di Nuoto Paralimpico in corso di svolgimento nelle acque di Porto Conte.