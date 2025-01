S.A. 18 settembre 2021 BikeLifeTour da Cagliari ad Alghero Rush finale in Sardegna per il tour benefico in bicicletta: dal 19 al 24 settembre da Cagliari raggiungerà Pula, Sant’Antioco, Buggerru, Arborea, Bosa, Alghero e l’ultimo giorno si pedalerà verso Villanova, Monte Leone, con ritorno ad Alghero



ALGHERO - ll progetto sportivo e benefico "BikeLifeTour #solocosebelle" 2021, patrocinato dal Coni, dalla Federazione Ciclistica Italiana, dal Comune di Roma, dalla Pro Loco di Roma Capitale, è una nobile avventura ciclistica di circa 2600 km. Un percorso studiato dall’organizzazione dell’iniziativa in collaborazione con ciclisti appassionati che hanno desiderato mettersi al servizio della Ricerca: il giro d'Italia ‘BikeLifeTour’, partito il 1 settembre da Roma, è un'esperienza finalizzata a raccogliere donazioni a favore della Fondazione IEO-MONZINO, l’ente senza scopo di lucro che finanzia esclusivamente e direttamente la ricerca clinica e sperimentale e l'assistenza ai pazienti oncologici e cardiologici dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, con l’obiettivo di individuare le cure migliori e sostenere progetti innovativi.



Pedalare rappresenta una sfida e nella scelta delle tappe l’organizzazione si è fatta guidare da 3 principi base: qualità delle strade, rappresentatività dei luoghi per il mondo del ciclismo, e sfida altimetrica complessiva, prendendo spunto dallo spirito del Giro d’Italia e riportando quelle tappe a “misura d’uomo”. Il percorso si è snodato attraverso strade uniche da un punto di vista paesaggistico, alla scoperta dell’incanto del nostro Paese, con il motto “solo cose belle”: si sono attraversate Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Marche, e poi via verso le tappe del rush finale in Sardegna - dal 19 al 24 settembre - che da Cagliari raggiungerà Pula, Sant’Antioco, Buggerru, Arborea, Bosa, Alghero e l’ultimo giorno si pedalerà verso Villanova, Monte Leone, con ritorno ad Alghero.



La mattina del 19 settembre a incitare i ciclisti in partenza dalla tappa di Cagliari, alla Marina di Cagliari in Via Roma (Molo Dogana), ci sarà - meteo permettendo - Andrea Mura, velista di fama internazionale - ha ricevuto dal Coni la medaglia d'oro al valore atletico nazionale per aver vinto due volte la Ostar, la transatlantica in solitaria - che ha deciso di dare il suo sostegno abbracciando l’iniziativa per dare un ulteriore messaggio di condivisione. Insieme a lui saranno presenti l’Assessore allo Sport del Comune di Cagliari Andrea Floris, il Presidente del Comitato della Regione Sardegna della Federazione Ciclistica Italiana Stefano Dessi, e alcuni atleti della squadra Asd Bike Tour 4 Mori, insieme al loro Presidente, Paolo Massenti.



Il 22 settembre, nel percorso che arriva a Bosa, si unirà al tour Luca Bonetti dell’A.R.I con il suo velomobile, che si muove esclusivamente con la forza delle gambe. Il suo velomobile è l'unico in Italia che fa parte della Nazionale Italiana: insieme a lui ci saranno anche Fabio Bardelli dell’A.R.I e Franco Benvenuti, di BIKE RANDO, che con le loro bici percorreranno le ultime tappe del ‘BikeLifeTour’ fino ad Alghero. Per tutte le tappe sarà presente il sardo Paolo Massenti, referente della Regione Sardegna per l’Associazione A.R.I, Audax Randonneur Italia, grande sportivo e conoscitore del territorio che il 23 settembre sera si cimenterà in un’impresa: una sfida ciclistica davvero massacrante nata nella lontana Australia e che in questi ultimi anni si è sviluppata anche in Europa chiamata Everesting.



Questa sfida prevede di coprire l’ascesa positiva del Monte Everest pari ad 8.848 metri in sella alla propria bici ripetendo una salita o un segmento della stessa un numero volte tale da raggiungere questo traguardo, il tutto senza dormire e senza interruzioni. BikeLifeTour si concluderà ad Alghero il 24 settembre, presso l’incantevole punto panoramico di capo Caccia e i suoi ciclisti verranno accolti dal Giro Sardegna. Il rush finale del ‘BikeLifeTour’ verrà corso in parallelo: la 6° tappa del Giro Sardegna “… l’arrivo in Salita!” che parte da Alghero e arriva a Villanova Monteleone, sarà eccezionalmente aperta a ciclisti esterni, che nonostante non siano in gara, avranno l’opportunità di pedalare insieme ad atleti professionisti, per il solo scopo di contribuire a sostenere una buona causa.