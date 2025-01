Cor 22 settembre 2021 Alghero: tragico volo dalla Madonnina Niente da fare per la donna che poco dopo le 20 di sera ha deciso di lasciarsi cadere nel vuoto. La tragedia al porto, sgomenti molti passanti e gli operatori portuali. Sul posto le forze dell'ordine



ALGHERO - Non ci sarebbero dubbi sulla morte della donna precipitata nel vuoto dalla Madonnina che guarda il porto turistico di Alghero, sulla Torre di Sant'Elmo. La tragedia poco dopo le ore 20 di questa sera. Sgomenti passati e operatori portuali. Sul posto le forze dell'ordine, i sanitari del 118 che nulla hanno potuto se non constatarne il decesso ed il medico legale. Per diverso tempo la strada che costeggia la banchina portuale e conduce alle marine private è rimasta chiusa alla circolazione veicolare.