S.A. 23 settembre 2021 Acqua di nuovo potabile a Sassari: ecco le vie Parametri nella norma secondo le ultime analisi compiute dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Ats



SASSARI - Acqua che ritorna potabile in alcuni quartieri di Sassari. A seguito delle ultime analisi compiute dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Ats, l'acqua in via Grazia Deledda (tra via Sulcis e via Pigliaru), via Pigliaru, via Campidano, via Planargia, via Baronia, via Marogna, via Delitala, via Devilla, via Falchi, via Castiglia, via Mancaleoni, via Pirino, via Bettino Alessandro, via Volontè, via Caruso, via Gigli, via Meledina e via Nazzari ha i parametri che rientrano nella norma. E' stata dunque revocata dal sindaco Nanni Campus l'ordinanza che imponeva restrizioni nel consumo diretto.