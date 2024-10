Cor 24 settembre 2021 Puigdemont libero e può lasciare l´isola L´ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è stato rilasciato e potrà muoversi sena limitazioni. E' atteso ad Alghero per un convegno



ALGHERO - Per il giudice Plinia Azzena della Corte d'Appello di Sassari, l'arresto di Carles Puigdemont avvenuto nella serata di ieri ad Alghero non è illegale. Accogliendo anche la richiesta della procuratrice generale, il giudice ha stabilito che non c'è motivo però di applicare a carico dell'ex presidente della Catalogna alcuna misura cautelare.



L'ex presidente della Catalogna è libero di circolare e potrà lasciare l'isola. Se il 4 ottobre, data dell'udienza sull'estradizione, Carles Puigdemont non si presenterà davanti alla Corte di appello di Sassari e sarà accertato che non si trova nel nostro Paese, il caso dovrà concludersi per l'Italia con una pronuncia di non luogo a procedere.



Intanto in Catalogna e in Sardegna la notizia dell'arresto del leader indipendentista aveva dato avvio a diverse manifestazioni di protesta. Puigdemont ha lasciato il carcere di Sassari poco dopo le 17. Con lui il governatore sardo Christian Solinas, il presidente del Consiglio regionale isolano Michele Pais, le autorità catalane e il suo avvocato. E' stato salutato da un centinaio di indipendentisti che lo hanno manifestato per ore davanti a Bancali. Atteso in serata ad Alghero dove parteciperà ad un convegno per la festa catalana Adifolk.



