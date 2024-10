Giovanni Baldassarre Spano 25 settembre 2021 L'opinione di Giovanni Baldassarre Spano Puigdemont sfuggito alla giustizia, niente solidarietà



La questione Puigdemont rappresenta per la città di Alghero un fatto di inaudita gravità, con piena rilevanza internazionale. L’arresto di questo soggetto era un atto dovuto ed eseguito nella piena regolarità della Legge, la stessa che ormai viene rinnegata od abbracciata a sentimento senza rendersi conto che essa costituisce il pilastro delle nazioni civili. Il fatto gravissimo resta come costui si sia determinato a recarsi nella nostra Alghero proprio in un momento ove si andava a celebrare la catalanità della città. A qualcuno sarà venuta in mente questa trovata promozionale? Qualcuno avr pensato all’estraterritorialit della piccola Barcellona sarda? Non credo alle coincidenze ed in questo caso sarebbero tante da spiegare visto la caratura del personaggio.



Il non esule, ma ricercato, ha con le sue attività di fatto minacciato l’integrità dello stato spagnolo, promuovendo a seguito di un referendum senza valore legale la dichiarazione di indipendenza di una regione storica della Spagna. Questo non merita nessuna solidarietà essendosi sottratto alla giustizia spagnola che ricordo non sia quella del periodo franchista! La Catalogna, bellissima terra, è una delle regioni più ricche della Spagna. Ora mi domando se in Italia a dichiararsi indipendente, motu proprio, fosse stata la Lombardia o il Veneto (in quest’ultimo ricordo una consultazione referendaria in tal senso, giustamente campata in aria) dal resto del Paese, cosa ne penseremo? Il mandare al diavolo il restante territorio nazionale sarebbe una prova di autodeterminazione o un attentato all’integrità dello Stato? La Catalogna è stata di fatto portata sull’orlo di una guerra civile, da un fenomeno di balcanizzazione dell’Europa. Per tanto, contro corrente, rispetto alla politica locale rivendico la mia riprovazione sul coinvolgimento della mia Città con tale personaggio, che non ritengo essere nulla di più di quello che le corti spagnole hanno sentenziato. Altresì disgustoso ritengo sia la levata di scudi di un indipendentismo da operetta che da decenni crea disagio alla nostra Sardegna. Costoro ancora sognano un’Isola indipendente auto governata dai sardi.



Su questo resta inalterato il disprezzo verso queste fantasie. Noi Sardi siamo Italiani, le nostre genti sono morte sul Carso ed in ogni teatro di guerra con il tricolore e quattro mori! Dobbiamo forse dimenticare come Noi siamo il vero nucleo originario dello Stato? Voglio ancora rimarcare il mio biasimo affermando come noi sardi possediamo la peggiore classe politica che potessimo mai immaginare, che ha di fatto vanificato e mortificato l’autonomia Statutaria. Costoro che oggi esprimono solidariet per l’arrestato, pensano davvero che una Sardegna indipendente possa vivere in preda a questa putrescenza politica? Se lasciassimo fare a questi personaggetti avremmo avuto un’Isola simile alla Cuba di Battista, un paradiso per palazzinari e discotecari che dichiarano meno tasse di un operaio! Ancor pi di oggi! Il fatto Puigdemont resta molto grave e merita dei necessari chiarimenti!



*portavoce del Gruppo Poder Popular per Alghero