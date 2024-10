26 settembre 2021 Mauro e Sergio e il loro sogno americano Mauro e Sergio Corbia, due fratelli che lavorano e vivono a Los Angeles dove hanno aperto otto diversi ristoranti in 20 anni. Due nuovi protagonisti per la rubrica "Alghero nel mondo"



ALGHERO - Mauro (57 anni) e Sergio Corbia (52) sono il vero sogno americano per chi si immagina di acquistare un biglietto per gli Stati Uniti e diventare famoso nella città degli angeli. Due fratelli che da Alghero partono per trovare la loro strada e la trovano a Los Angeles, grazie al talento imprenditoriale di Mauro e a quello culinario di Sergio. Il lavoro, la cucina, l'ospitalità e la fantasia italiana sono solo una parte di questa bella storia che ha visto i due "brothers" algheresi vivere una sfida ogni giorno per aprire otto diversi locali in 20 anni, tra Los Angeles e Las Vegas, con una parentesi anche in Thailandia, a Bangkok. Da loro sono di casa i divi, da Jack Nicholson a Lionel Richie, da Toby Maguire a Leonardo Di Caprio. Anzi, è capitato spesso il contrario e che a casa dell'eroe romantico di "Titanic" ci andassero loro a cucinare i ravioli e il tiramisù con Gesuina, la mamma instacabile che per decenni ha fatto la spola tra Alghero e l'America. In ogni grande storia c'è anche il dolore, quello di aver perso lungo il percorso un altro fratello, Roberto, il primo della famiglia a raggiungere Mauro per costruire il sogno. Ora il suo sorriso è nel viso della figlia Zelia e la sua bravura tra i fornelli è l'eredità che ha lasciato nelle mani del figlio Mattia. Un'altra generazione di giovani (per metà) algheresi è pronta per affrontare il mondo....



Due fratelli sono i nuovi protagonisti della rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.



Los Angeles è stata la tua prima destinazione?

Sergio:Si

Mauro: No, ho lasciato Alghero per cercare un futuro migliore, sentivo in me stesso che avevo delle qualità da un imprenditore. Sono partito nel 1985 per Roma per qualche mese e poi con un mio caro amico abbiamo deciso di andare in Inghilterra per cercare lavoro. Siamo stati a Londra per tre anni e mezzo a lavorare nella ristorazione e nell'ospitalità, sentivo di aver trovato la mia strada ma non riuscivo ad ottenere quello che volevo ed è per questo che ho deciso di andare in America e trovare il sogno americano.



In cosa è cambiata la tua vita dopo il tuo trasferimento?

S: Sicuramente ho capito i valori del lavoro e cosa vuol dire fare i sacrifici.

M: 15 mesi dopo essere arrivato a Hollywood e dopo aver lavorato in vari ristoranti il mio sogno è iniziato ed ho aperto il mio primo ristorante, il Mauro's Cafè" in uno dei centri più importanti della moda, cinema e musica a Los Angeles, il “FredSegal Melrose”.



Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

S:Quando ho ricevuto i documenti per poter tornare a casa dopo 8 anni.

M: Il mio giorno più bello è stato quello: aprire il mio primo locale.



Se non fossi partito cosa avresti fatto?

S:Difficile rispondere, sicuramente qualcosa di bello.

M: Non saprei, ma sapevo che non c’erano tante opportunità qui ad Alghero per me. E sapevo che non sarei diventato quello che sono oggi.



Cosa porteresti di Los Angeles ad Alghero?

S: La possibilità di lavorare tutto l'anno.

M: Condividere tutto quello che ho imparato nella mia carriera e di non aver paura di provar niente per trovare successo.



Cosa porteresti di Alghero a Los Angeles?

S: Il nostro mare.

M: La mia meravigliosa Mamma, questo mare bellissimo, queste bellissime spiagge bianche.



Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

S: Non definitivamente ma ci torno ogni anno quando il lavoro me lo permette.

M: Ritorno tutti gli anni, Alghero è sempre nel mio cuore ma non so se riuscirei a viverci.



Un incontro inatteso con un concittadino…

S: nessuno...

M: nessuno ma è sempre bello condividere esperienze anche al nostro ritorno



Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

S: il nostro cibo.

M: Il nostro mare e la mia bellissima famiglia.



Dove ti vedi fra 10 anni...

S: In messico, Baja California.

M: Continuare ad esplorare altri posti nel mondo.



Nella foto: Sergio e Mauro Corbia