Cor 26 settembre 2021 Truffa online, deferito 50enne pregiudicato Una residente si era rivolta ai militari per segnalare la mancata consegna di un’aspirapolvere, messo in vendita su un noto social network, per il cui acquisto aveva versato, mediante bonifico, l’importo di circa trecento euro



CAGLIARI - Al termine di una articolata indagine, i Carabinieri della Stazione di Gergei hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un pregiudicato 50 enne di Roma per il reato di truffa “on line”, consumata ai danni di una residente che si era rivolta ai militari per segnalare la mancata consegna di un’aspirapolvere, messo in vendita su un noto social network, per il cui acquisto aveva versato, mediante bonifico, l’importo di circa trecento euro. Gli accertamenti documentali e informativi svolti a seguito della denuncia della vittima consentivano di risalire all’identità del sedicente venditore.