G.P. 28 settembre 2021 Éntula: Caboni, prima assoluta a Cagliari Giovedì 30 settembre al teatro Massimo di Cagliari, alle ore 18.30, Cristina Caboni presenta in prima assoluta il romanzo "La ragazza dei colori". Gli appuntamenti proseguiranno venerdì sempre Cagliari con Sandro Campani e il romanzo “I passi nel bosco” e sabato a Villagrande Strisaili e Orotelli



CAGLIARI - Due incontri in agenda a Cagliari al festival letterario diffuso per la Sardegna Éntula. Domani, giovedì, 30 settembre, è attesa al Teatro Massimo Cristina Caboni. L’autrice sarda del bestseller venduto in tutto il mondo Il sentiero dei profumi e di altri fortunati titoli (Il profumo sa chi sei, La custode del miele e delle api, Il giardino dei fiori segreti, Premio Selezione Bancarella 2017, La rilegatrice di storie perdute e La stanza della tessitrice), presenta, in prima assoluta, alle 18.30 La ragazza dei colori: un libro in uscita proprio giovedì 30 settembre per i tipi di Garzanti che riporta alla luce un episodio dimenticato della storia italiana durante il periodo fascista e ci ricorda che i bambini sono più forti di tutto. Modera l’incontro Paolo Lusci, con la partecipazione della consulente d’immagine Valentina Orrù. L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite.



Venerdì 1° ottobre, all'Aquila Club, alla Calata dei Trinitari 6, alle 18.30, fa esordio al festival di Lìberos Sandro Campani con il suo secondo libro uscito per i tipi di Einaudi: I passi nel bosco. Nel romanzo lo scrittore, nato nel 1974 nell'Appennino tosco-emiliano dove risiede e lavora, racconta di un bosco e della comunità che se ne prende cura. La presentazione è moderata dalla giornalista Paola Pilia.



Sabato 2 ottobre Éntula lascia la città capoluogo per ripartire alla volta dell’Ogliastra e del Nuorese, per altri due incontri con Sandro Campani: a Villagrande Strisaili alle 15.30 al Parco di Santa Barbara, di fronte alla chiesetta, in conversazione con lo scrittore Claudio Bagnasco e a Orotelli, alle 18.30, nel piazzale del Centro Polivalente Franco Pintus, in via Santa Croce, a colloquio con Vanni Lai. L’accesso agli eventi è possibile previa verifica del Green Pass, come previsto dalle nuove norme di contenimento del COVID19.



Nella foto: Cristina Caboni