Cor 29 settembre 2021 Calich e Baratz: Eurobirdwatch



ALGHERO - Torna nel weekend del 2 e 3 ottobre l'Eurobirdwatch, l'evento internazionale dedicato al birdwatching per divertirsi e partecipare al più grande censimento degli uccelli selvatici in Europa. E' il più importante evento dedicato al birdwatching in oltre 30 paesi europei e organizzato da BirdLife Europa.



Come di consueto, sarà la Lipu a organizzare gli eventi in Italia: le iniziative, aperte al pubblico, si terranno nelle 25 oasi e riserve gestite dall’Associazione sul territorio nazionale e in altre aree protette scelte dai volontari delle delegazioni della Lipu per la presenza di uccelli selvatici, come zone umide, fiumi, aree costiere.



Grazie all'ausilio dello staff e dei volontari della Lipu coordinati in Sardegna da Francesco Guillot, i partecipanti potranno imparare a riconoscere gli uccelli. La Delegazione di Sassari Alghero ha previsto un duplice appuntamento con partenza sempre alle ore 9: il 2 ottobre presso la laguna di Calich con il patrocinio del Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta di Capo Caccia -Isola Piana, il 3 ottobre presso il Lago di Baratz.