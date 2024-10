Cor 1 ottobre 2021 Muri di Sardegna: il libro ad Alghero L´Associazione Asteras presenterà sabato nello spazio all´aperto della Libreria Cyrano di Alghero il libro "Muri di Sardegna. Luoghi e opere della street art". Un libro che racchiude oltre 50 anni di storia, 145 Comuni, più di 500 immagini



ALGHERO - Sabato 2 ottobre (dalle ore 18.30), nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero, l'Associazione Asteras presenterà il libro "Muri di Sardegna. Luoghi e opere della street art". Un libro che racchiude oltre 50 anni di storia, 145 Comuni, più di 500 immagini, sintetiche biografie degli artisti e inediti itinerari alla scoperta dell'arte urbana dell’Isola. Attraverso le parole di Elisabetta Borghi, Ivana Salis, Gianfranca Loi e Barbara Catte, e le fotografie di Massimiliano Frau, Muri di Sardegna racconta come sono nati e come si sono sviluppati gli interventi pubblici, i progetti di collettivi artistici e di associazioni, le opere di artisti locali e internazionali che creano multiformi percorsi visivi lungo le strade delle città e dei piccoli borghi dell’Isola.



Suddivisi in sud, centro e nord, i 145 Comuni sardi sono inseriti in itinerari ragionati che permettono di seguire il filo cronologico, i temi trattati, la tipologia degli interventi. Muri di Sardegna intende offrire agli appassionati e ai viaggiatori nuove prospettive da cui osservare l’Isola per scoprirne il territorio e le sue peculiarità culturali. La Sardegna non è solo sinonimo di coste incantevoli, natura incontaminata, archeologia e arte. Nelle principali città, come Cagliari Sassari Oristano e Nuoro, ma anche nei centri urbani del territorio, recuperati ad un uso consapevole delle tradizioni, spiccano opere d'arte urbana sulle pareti delle abitazioni e degli edifici pubblici. Si tratta di un fenomeno artistico di rilievo, che allinea l'isola al contesto internazionale. La guida vuole offrire al viaggiatore uno strumento utile per la ricerca e la comprensione degli elementi più emblematici: dai rinomati Murales di Orgosolo e di San Sperate alla nuova street art di San Gavino Monreale.



Dagli anni Sessanta del Novecento sino agli anni Duemila. Grandi interpreti e giovani utopie: un circuito affascinante, istruttivo e ricco di sorprese. Un piccolo Atlante iconografico dei sentimenti, delle visioni e delle speranze di un popolo. L’associazione culturale Asteras (Associazione Territorio e Arte in Sardegna) ha sede a Cagliari e opera in Sardegna nell’ambito dei beni culturali e delle arti visive. È composta da storici dell’arte e da fotografi che hanno un consolidato percorso lavorativo nel settore. Tre le sue principali attività, l’associazione promuove la divulgazione dei contenuti e delle forme dell’arte contemporanea sul territorio nazionale e internazionale.