S.A. 2 ottobre 2021 Basket femminile: Alghero esordio in B Per la Costruzioni Valentino Srl Alghero oggi l´esordio nel campionato di serie B femminile, con le algheresi ospiti nel nuovo campo della Dinamo 2000 l’Hangar Sport Center



ALGHERO - La Costruzioni Valentino Srl Alghero comincia oggi contro La Dinamo 2000 (palla a due alle 18) la sua avventura nel torneo di serie B femminile. La giovanissima formazione algherese allenata da Matteo Mastropietro sa di dover lottare in ogni gara avendo a disposizione una formazione dall’età media di 18 anni. La squadra è un nuovo gruppo con Fabiana Galluccio, Deborah Galluccio, Caneo Elisa, Sini Valentina, tanti prospetti del settore giovanile come Francesca Sannia e Squintu Roberta (in prestito dalla Coral). In prima linea anche le Under 16: Carmen Atanasio, Gaia Caria, Viola Chiavetta, Bianca Natoli e Alma Serra.



«La serie B è un campionato che ci consente, indubbiamente di investire oltre che sulle senior anche e soprattutto sulle nostre giovani. Sarà una Pallacanestro Alghero dalla doppia dimensione: una piccola fetta d’esperienza miscelata senz’altro ad un buon livello giovanile» le parole del responsabile Antonello Muroni. Arbitreranno la sfida trala Dinamo 2000 e la Costruzioni Valentino Srl Alghero i signori: Manchia Giuseppe e Testoni Costantino di Ozieri.



In questa prima fase le 10 squadre partecipanti si confronteranno, in un girone unico con gare di andata e ritorno. La fase si chiuderà il 13 febbraio 2022. Subito dopo le squadre partecipanti verranno divise in due gironi (si portano i punti acquisiti nella prima fase): Poule A (squadre dispari) e Poule B (squadre pari). Al termine di questa nuova fase le squadre prime classificate nei due gironi disputeranno la finale regionale. Poi ci penserà il Settore Agonistico della Fip a comunicare le date e gli accoppiamenti della fase Interregionale.