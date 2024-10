Cor 2 ottobre 2021 Elezioni: Conte a Olbia e Carbonia Tour elettorale in Sardegna il prossimo 5 ottobre per l´ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tappe a Olbia e Carbonia, città chiamate al voto il 10 e 11 ottobre per l´elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale



Olbia - Parlerà alle 18.30 in piazza Elena di Gallura, davanti alla sede del Comune di Olbia, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio arriverà a Olbia il prossimo 5 ottobre a sostegno della lista “Per Olbia Movimento 5 Stelle” e del candidato Sindaco Augusto Navone alle elezioni comunali del 10 e 11 ottobre. Conte e i portavoce a livello nazionale, regionale e locale del Movimento hanno scelto di incontrare i cittadini e i sostenitori nel cuore della città, a due passi dal Palazzo municipale, per parlare del presente e del futuro del M5S Olbia, impegnato nella campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Augusto Navone. Il leader Pentastellato farà anche tappa a Carbonia a sostegno del candidato sindaco Luca Pizzuto.