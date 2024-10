S.A. 4 ottobre 2021 Incendio al Granchietto alle Bombarde I Vigili del fuoco del Distaccamento di via Napoli sono intervenuti intorno alla mezzanotte e ci hanno impiegato oltre due ore a contenere le fiamme divampate nello spazio giochi e ristoro a pochi metri dalla spiaggia



ALGHERO - Incendio nella notte al Granchietto, in località Le Bombarde. Ha preso fuoco il baretto dello spazio giochi e ristoro a pochi metri dalla pineta che si affaccia sul mare, in una delle più conosciute spiagge della costa algherese.



I Vigili del fuoco del Distaccamento di via Napoli sono intervenuti intorno alla mezzanotte e ci hanno impiegato oltre due ore a contenere le fiamme. Ancora non sono chiare le cause ma si escluderebbe fino a questo momento la natura dolosa.



Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri. Le indagini sono in corso.