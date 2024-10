Cor 4 ottobre 2021 Cisal a Porto Torres: una rete tra porti, aeroporti e strade Parole del segretario nazionale Cisal Franco Cavallaro che con una relazione introduttiva ha aperto il primo convegno organizzato dalla Fip Cisal di Sassari, intitolato “Le proposte della Cisal dopo la pandemia”



PORTO TORRES - «Il Governo nazionale potrebbe dare una svolta diversa sia in termini di occupazione che in termini di proposte. Tre i fattori sui cui dobbiamo concentrare gli interventi: agricoltura, terziario e turismo, ma per fare questo c’è necessità di una rete infrastrutturale quali porti, aeroporti ferrovie e strade per fare sì che si sviluppino quelle prerogative fondamentali per lo sviluppo del territorio”. Parole del segretario nazionale Cisal Franco Cavallaro che con una relazione introduttiva ha aperto il primo convegno organizzato dalla Fip Cisal di Sassari, intitolato “Le proposte della Cisal dopo la pandemia”, incontro che si è tenuto alla Sala Canu alla presenza del sindaco Massimo Mulas e del deputato Pd Gavino Manca. «Disponiamo di uno dei più grandi bacini d’acqua portuali del Mediterraneo, ma purtroppo scarsamente arredato perché tra il tratto tra la diga foranea e il pontile solidi non è banchinato ha detto il sindaco Mulas -. Solo arredando quella parte, con uno dei progetti che stiamo portando avanti con il Consorzio industriale provinciale, sarà possibile avviare un’attività industriale che va per la maggiore e che impone agli armatori di demolire le navi in maniera omogenea. Un mercato che sta crescendo e che potrebbe rappresentare un’opportunità anche per Porto Torres».