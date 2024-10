G.P. 5 ottobre 2021 Assl Sassari, tumore al seno: prevenzione Distretto di Sassari, programmazione delle attività di screening per la prevenzione del tumore al seno. L´esame mammografico rientra in un programma di controlli gratuiti a cadenza biennale per la diagnosi precoce del tumore della mammella, promosso dal Sistema Sanitario della Regione Sardegna



SASSARI - Il Centro screening della Assl Sassari promuove una nuova e ulteriore azione di programmazione per incrementare le attività di screening per la prevenzione del tumore al seno nei Comuni del Distretto di Sassari. A partire da questa mattina, martedì 5 ottobre, le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, residenti nei Comuni di Sassari, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Muros, Osilo, Ossi e Ploaghe, possono contattare la Segreteria Organizzativa per prenotare il proprio appuntamento.



L'invito è rivolto a tutte le utenti che non hanno effettuato una mammografia di screening negli ultimi due anni. Il numero verde da contattare è 800/663355, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16. L'esame mammografico rientra in un programma di controlli gratuiti a cadenza biennale per la diagnosi precoce del tumore della mammella, promosso dal Sistema Sanitario della Regione Sardegna.



Nel corso delle prossime settimane sarà cura del Centro Screening della Assl Sassari diffondere una nuova comunicazione per garantire la prenotazione telefonica dell'appuntamento per l'esame mammografico alle donne, sempre di età compresa tra i 50 e i 69 anni, residenti o stabilmente domiciliate negli altri Comuni del Distretto di Sassari. La prenotazione telefonica si rende necessaria poiché, in seguito all'invio da parte del Centro screening degli inviti tramite lettera, sono ancora numerosi i posti disponibili all'interno delle agende per l'effettuazione dell'esame diagnostico presso l'ex ospedale Conti.