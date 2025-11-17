Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaPoliticaM5s, Porcu in corsa per il Consiglio nazionale
Cor 12:53
M5s, Porcu in corsa per il Consiglio nazionale
Grande risultato per l'algherese Matteo Porcu nel primo turno di votazioni dove è risultato il più quotato in Sardegna. Nel secondo turno il testa a testa col candidato della Sicilia: decisiva potrà risultare la compattezza degli iscritti sardi al Movimento 5 Stelle
<i>M5s</i>, Porcu in corsa per il Consiglio nazionale

ALGHERO - Si è concluso ieri (martedì) notte il primo turno delle votazioni per l’elezione dei nuovi delegati in rappresentanza di ciascuna Circoscrizione territoriale nel Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. Per la regione Sardegna il più votato è risultato l'algherese Matteo Porcu, con un vantaggio doppio rispetto al secondo (Stefano Lobina del sud Sardegna).

Con successivo avviso sarà adesso convocata la consultazione in rete per il secondo turno di votazioni: in questo caso Matteo Porcu se la dovrà vedere con il candidato più votato in Sicilia, Cambiano Angelo, ex capo di gabinetto del vice ministro Giancarlo Cancelleri.

Per Matteo Porcu, già candidato alle elezioni Europee dello scorso giugno, un ottimo risultato, a conferma dell'impegno nel Movimento e l'ottima reputazione conquistata a livello regionale. Difficile, ma non impossibile, spuntarla adesso nella Circoscrizione-Isole: Porcu arriva infatti dal basso, espressione della base autentica degli iscritti Pentastellati, e proprio lo spirito di compattezza sardo potrebbe fare la differenza nella seconda e decisiva votazione.

Nella foto: Matteo Porcu
