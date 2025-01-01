Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaPoesia › Ad Alghero l'incontro tra poetesse
S.A. 10:36
Ad Alghero l'incontro tra poetesse
L’evento vedrà la partecipazione della scrittrice catalana Susanna Rafart, una delle voci più autorevoli della poesia contemporanea dei Paesi Catalani, che dialogherà e condividerà letture con cinque poetesse algheresi: Claudia Crabuzza, Franca Masu, Eleonora Peana, Vittoria Anna Perotto e Carmelita Zedda
Ad Alghero l'incontro tra poetesse

ALGHERO - L’Ateneu Alguerès e la Generalitat della Catalogna, all’interno del programma Lletres Compartides della Institució de les Lletres Catalanes, organizzano il prossimo venerdì 21 novembre un incontro letterario che rafforza i legami culturali tra la Catalogna e Alghero e dà spazio alle voci poetiche femminili del territorio. L’evento vedrà la partecipazione della scrittrice catalana Susanna Rafart, una delle voci più autorevoli della poesia contemporanea dei Paesi Catalani, che dialogherà e condividerà letture con cinque poetesse algheresi: Claudia Crabuzza, Franca Masu, Eleonora Peana, Vittoria Anna Perotto e Carmelita Zedda.

L’incontro sarà condotto da Carla Valentino, in rappresentanza dell’Ateneu Alguerès, e vuole essere uno spazio di scambio letterario e di diffusione della creatività poetica in lingua catalana ad Alghero.
L’evento è organizzato dall’Ateneu Alguerès e dalla Generalitat della Catalogna, con il sostegno del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. L’incontro si terrà presso la Sala Conferenze de Lo Quarter, alle ore 19.00, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Susanna Rafart (Ripoll, 1962) è poetessa, narratrice e saggista catalana, e una delle voci più rappresentative della letteratura contemporanea dei paesi catalani. Autrice di un’opera poetica premiata e tradotta, ha pubblicato libri di rilievo come Retrat en blanc (Premio Carles Riba), Baies, El paisatge amb cicatriu e Vidres a terra. La sua poesia si distingue per una sensibilità precisa e uno sguardo profondamente umanista, con uno stile che combina delicatezza lirica e intensità intellettuale. Oltre alla poesia, ha coltivato la narrativa e la saggistica, partecipando a festival letterari in tutta Europa. Rafart è oggi considerata un’autrice fondamentale per comprendere la poesia catalana attuale, con una traiettoria consolidata e un impegno costante nella diffusione della cultura letteraria.

Nella foto: Franca Manu
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10/11I vincitori della la 66ma edizione del Premio Ozieri
29/10Rassegna di poesia orale a Porto Torres e Sassari
25/9Premio Rafael Sari: tutto pronto ad Alghero
9/9Il Poetry Slam arriva ad Olmedo
14/8Verso 40° Premio Dessì: pubblico record
1/8Ad Alghero ritornano le Letture d´estate a Villa Edera
28/5Il 66mo Premio Ozieri: domande in scadenza
24/511° Concorso Luca Scognamillo: premiazione
14/5Al via la quarantesima edizione del Premio Dessì
5/5Il Poetry Slam sbarca a Belvì
« indietro archivio poesia »
18 novembre
Addio Tommy, Alghero incredula
19 novembre
Giovani e droga: la storia di una madre allo Scientifico
19 novembre
100mila euro di truffe telematiche. Indagini ad Alghero: denunciati



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)