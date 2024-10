G.P. 7 ottobre 2021 Rally Terra Sarda: vittoria al Team Porto Cervo Top ten, vittorie e podi di classe per i portacolori della Porto Cervo Racing al Rally Terra Sarda. L´equipaggio della Porto Cervo Racing Budroni-Garrucciu (Peugeot 205) ha vinto la prima edizione del Rally Terra Sarda Storico e Vanni-Murranca e Cocco-Deiana, entrambi su Skoda Fabia R5, hanno chiuso rispettivamente al sesto e settimo posto assoluto



OLBIA - È stato un fine settimana ricco di successi per la Porto Cervo Racing, sia sotto il profilo organizzativo che agonistico. Anche in questa gara, come nel primo round della Coppa Rally 9ª Zona ACI Sport, il miglior equipaggio che ha rappresentato i colori del Team è stato quello composto da Egisto Vanni e Marco Murranca su Skoda Fabia R5. L'equipaggio, dopo la top five al Rally del Parco Geominerario, ha conquistato un positivo sesto posto assoluto sulle impegnative e tecniche prove speciali galluresi. Settimi assoluti, Roberto Cocco e Sergio Deiana, per la prima volta a bordo dell'impegnativa Skoda Fabia R5, autori di una gara in crescendo, nonostante i pochi chilometri di test effettuati prima della gara. Diciannovesimi assoluti e autori di un inaspettato terzo posto di classe R2B Alessandro Murgia e Giuseppe Porcu (Peugeot 208 R2B). Posizione assoluta successiva (20esima) e seconda piazza nella classe R2C per Sandro Locci e Fabrizio Musu su Peugeot 208 Rally 4.



Per il pilota del Team Alessandro Spezzigu navigato da Giuseppe Pirisinu su Mitsubishi Lancer Evo IX, la vittoria nella classe R4 (25esimo assoluto); Vanni Pileri e Aline Primiterra (Peugeot 106) hanno conquistato la terza posizione nella classe A6 e il 28esimo posto assoluto, subito dopo (29esimi assoluti) i fratelli Andrea e Davide Pau su Renault Clio Williams, soddisfatti per essere saliti sulla pedana d'arrivo e per il risultato ottenuto: secondi di classe A7. Dopo la vittoria nella classe N3 al Rally del Vermentino, seconda pedana d'arrivo dell'anno per il co-pilota Alessandro Pompei che ha letto le note a Mario Serra su Peugeot 208 R2B (42° assoluto).



Rally Terra Sarda positivo anche per il co-pilota Tonino Mulas che ha letto le note al pilota Angelo Balzano (Renault Clio Rs) secondo di classe R3C e 17esimo assoluto. Gara sfortunata per il vincitore dell'ultima edizione Vittorio Musselli navigato da Fabio Salis (Volkswagen Polo R5), Paolo Manconi e Lirio Baglio (Peugeot 106 S16) e per Fabrizio Pittorru e Roberto Ragnedda (Renault Clio Williams). La prima edizione del Rally Terra Sarda Storico ha avuto una piacevole sorpresa per la Porto Cervo Racing: l'equipaggio formato da Tomaso Budroni e Marco Garrucciu, su Peugeot 205, ha conquistato la vittoria assoluta.



Il programma del Rally Terra Sarda, organizzato dalla Porto Cervo Racing, prevedeva sette prove speciali (su due giorni di gara), 59,99 chilometri cronometrati e 278,80 complessivi. Arzachena e Tempio Pausania sono stati i due poli del “Rally Terra Sarda”, con Arzachena che ha ospitato sempre il quartier generale del Rally, mentre Palau, Aglientu, Luogosanto e Aggius sono stati gli altri comuni coinvolti con il passaggio del rally, oltre Olbia, Sant’Antonio di Gallura, Santa Maria Coghinas e Trinità D’Agultu e Vignola che hanno sostenuto l’evento.