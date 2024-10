G.P. 7 ottobre 2021 Gal Anglona: destination promozione territorio Entra nella fase operativa il “Progetto An.Co.R.A.” - Anglona Coros Ruralità Ambiente - punta alla creazione di una rete fra gli attori pubblici e privati locali che promuovano sinergicamente il territorio grazie ad una vera e propria “Destination Management Organization”



SASSARI - Con la somministrazione dei questionari alle imprese della filiera turistica e agro-alimentare del territorio dei diciassette comuni del GAL Anglona-Romangia, entra nella fase operativa il “Progetto An.Co.R.A.” (Anglona Coros Ruralità Ambiente). Nato da una linea d’indirizzo del Piano di Azione locale “ del Gal Anglona Romangia, alla misura 19.2 del piano di Sviluppo Rurale, il Progetto An.Co.R.A. (Anglona –Coros- Ruraliltà e Ambiente) punta alla creazione di una rete fra gli attori pubblici e privati locali che promuovano sinergicamente il territorio grazie ad una vera e propria “Destination Management Organization” (DMO).



«Il nostro GAL, attraverso il “Progetto An.Co.R.A - afferma il Direttore Simone Campus- si pone l’obiettivo di realizzare una “Destinazione Turistica Rurale e Ambientale” del Coros e dell’Anglona attraverso una serie di azioni coordinate che vedono coinvolti sia gli operatori economici del territorio, sia il sistema delle autonomie locali che le comunità, attraverso i propri stakeholders. Alla fine del percorso progettuale, arriveremo a proporre un sistema di offerta turistica integrata rivolta a ben definite tipologie di visitatori attraverso pacchetti turistici da commercializzare su mercati ben precisi ed esaminati. Nei giorni scorsi attingendo da un nostro data base in continuo aggiornamento, abbiamo lanciato la fase della raccolta di informazioni sulle imprese del settore turistico e agro-alimentare del territorio del GAL attraverso l’invio di un questionario via mail».



«Le informazioni raccolte serviranno per definire un quadro approfondito dell’offerta turistica presente. Molte imprese sono già state contattate direttamente dai nostri tecnici e altre lo saranno nei prossimi giorni - continua il direttore- La email inviata, contiene un link attraverso il quale si accede direttamente al questionario che può essere compilato on line. Chi lo preferisce, può scaricare invece il questionario, compilarlo e rinviarlo. Lo studio del tessuto sociale, economico e culturale del territorio – conclude il direttore - continuerà a breve attraverso la somministrazione di ulteriori questionari conoscitivi rivolti a stakeholders locali, residenti e visitatori». Potrebbe accadere che alcune imprese non vengano raggiunte pertanto si invitano gli operatori del settore turistico e agro-alimentare, interessati al progetto e che non siano stati contattati a richiedere il questionario scrivendo a progettoancora@galanglonaromangia.it o contattando l’animatore del progetto dott. Agostino Pinna al numero di telefono 3494396440.