Pibiri presenta le sue poesie ad Alghero

ALGHERO - Sabato 9 ottobre dalle 17.30 alle 19 si svolgerà presso la Biblioteca San Michele, in largo Lo Quarter ad Alghero, la presentazione della raccolta di poesie "In cosa consiste il lavoro" (Editrice L'Arcolaio) di Antonio Pibiri. Dialogheranno con l'autore il poeta Antonio Fiori e Valentina Piredda, presidente del premio Vp-Sardinia.



Pibiri è nato a Sassari nel 1968 ma risiede ad Alghero. Dopo la maturità classica, sviluppa attenzione verso la scrittura creativa e la musicologia, formandosi da autodidatta. Nel 2010 con Lampi di Stampa (Milano) pubblica "Il mondo che rimane", ricevendo il premio della critica al premio "Ottobre in Poesia" (Sassari) e la menzione d'onore al Premio Lorenzo Montano (2011). Nel 2014 pubblica "Le matite di Henze" con lo stesso editore. Nel 2016 la sua terza pubblicazione: "Chiaro di terra" (Editrice L'Arcolaio, Forlì), segnalato dalla giuria al Premio Lorenzo Montano (2017) e vincitore del primo posto per opera edita al Plics di Sassari (2017). Gli viene assegnato sempre nel 2017 il Premio Vp-Sardinia, arti contemporanee e ricerca, coordinatamente alle istituzioni letterarie di Austria/Salisburgo e alla Società Dante Alighieri. Nel 2018 pubblica "Il prezzo della sposa" (Editrice L'Arcolaio), segnalato al premio Lorenzo Montano (2019) e finalista con "attestato di merito" al Premio Alda Merini a Brunate di Como (2020). Nel 2019 il libro trova spazio critico nell'Antologia di Marco Ercolani "I fuochi complici".