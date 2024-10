Cor 8 ottobre 2021 «Tributi, lettura fuorviante di Sartore» Di seguito la nota sottoscritta dall'intera Amministrazione comunale di Alghero in replica al consigliere comunale Pietro Sartore in tema di tributi. Caria e compagni parlano di lettura errate e fuorviante del consigliere sulla Tari







«Infatti, come ribadito con proprio parere dal Ministero dell’Economia e Finanze e come fissato dal comma 645 dell’art. 1 L.147/2013, fino all’attuazione delle disposizioni del successivo comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In tal senso, di recente si è espressa anche la Corte di Cassazione. Il DPR 138/1998, richiamato erroneamente dal consigliere, si limita a stabilire le modalità di computo della superficie catastale ai fini Tari. Sulla utilizzabilità della superficie catastale ai fini Tari così calcolate, il comma 645 art. 1 L147/2013 stabilisce, invece, che il passaggio dalla superficie calpestabile a quella catastale, si avrà a partire dal 1°gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento previsto dal comma 647 stessa norma, che attesta l‘avvenuto allineamento dei dati catastali e la numerazione civica».



«Il criterio della superficie catastale resta, in ogni caso, applicabile con riferimento all’attività di accertamento, come previsto dal comma 646 della medesima norma. È doveroso da parte dei Consiglieri Comunali studiare ed approfondire le tematiche che riguardano la comunità ed a tale obbligo neppure il Consigliere Sartore dovrebbe sottrarsi. Ma è altrettanto doveroso da parte di chi ricopre un importante ruolo istituzionale, non diffondere informazioni errate, fuorvianti ed ingannevoli al solo scopo di accattivarsi il favore, il gradimento e la simpatia dei cittadini algheresi. Si suggerisce perciò al Consigliere Sartore di migliorare l’analisi complessiva e coordinata delle norme, badando a non andare fuori tema e a non trascinare i contribuenti in buona fede in richieste palesemente non accoglibili» conclude la nota sottoscritta dall'intera Amministrazione comunale di Alghero.



